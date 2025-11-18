菸酒公司董事長林陽晉攜手乾媽陳淑芳熱心公益回饋社會

林陽晉與乾媽陳淑芳（右）在熱心行善路上同行。（林陽晉提供）

開設菸酒公司、事業有成的董事長林陽晉，平時熱心公益，被大家稱「晉哥」，林陽晉笑說，因為是做菸酒生意，覺得菸酒對健康不好，因此更需要把賺來的錢回饋社會，多年來在行善的道路上結識了金馬影后陳淑芳，彼此對於熱心公益的理念相符，他成為陳淑芳的乾兒子，透過陳淑芳的親切感和知名度，希望把「為善最樂」的幸福感帶到台灣的每一個角落。

林陽晉說，他出生在一個大家庭，父母連他一共生了12個小孩，他排行老么，要養活一大家子人十分不容易，在路上看到別的小孩子能夠穿新鞋，他更是羨慕的不得了，也因此讓他後來起心動念，每年與鞋店合作，號召愛心人士一起捐錢讓弱勢家庭的小朋友能夠免費穿新鞋的善舉。

新北市樂心關懷協會關懷弱勢學童，自2016年起年年響應「新北市好日子愛心大平台」，連續10年捐贈鞋品兌換券予新北市政府，累計至今已達7045張，讓7千多位新北市的小朋友能夠買新鞋，市府秘書長邱敬斌代表受贈，感謝協會長年以行動陪伴弱勢學童，讓愛延續不間斷。

林陽晉回饋社會的做法不僅於此，他還曾經結合公益團體，捐贈爬梯機給社會局，希望讓家住在老舊公寓、不良於行的長輩能夠有爬梯機的輔助上下樓梯，也因為這項活動結識到陳淑芳，陳淑芳不僅演技精湛，在做好事上更是不落人後，她眼見爬梯機的效能，也跟著掏錢加購，為愛心活動錦上添花。

陳淑芳更擔任協會的愛心大使，還呼朋引伴，邀她自己以前蘭陽女中的同學一起加入，從此也讓林陽晉的善心更多了陳淑芳的美意加持，一起讓社會更美好。

林陽晉（左）與陳淑芳（中）共同出席新北市府爬梯機捐贈典禮。（記者翁聿煌攝）

