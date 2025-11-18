為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海龜界教科本TW139 肩負解開東沙與澎湖海龜族群關聯之謎

    2025/11/18 09:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    標號139母龜規律返回望安產卵，成為海龜界教科書。（圖由澎湖縣政府農漁局提供）

    標號139母龜規律返回望安產卵，成為海龜界教科書。（圖由澎湖縣政府農漁局提供）

    自1995年就有上岸產卵紀錄的TW139海龜，裝設5次人工衛星發報器，根據最後一次發報器紀錄，標號139的產卵母龜，在澎湖望安產卵後，洄游路線在東沙群島附近，讓外界好奇澎湖與東沙群島海龜族群的關聯性，學術單位也正視此一問題，希望明年能前進東沙，揭開綠蠵龜洄游生態之謎與兩地的關聯性。

    今年望安綠蠵龜產卵棲地保護區，統計到的卵窩數共計25窩，其中有確認記錄到139海龜媽媽上岸地點，大多在網垵口保護區沙灘，產下的卵窩就有6窩，顯示其對出生地的忠誠度，並規律循環返鄉登岸產卵，成為綠蠵龜研究的標準範本。

    1995年望安網垵口沙灘記錄到標號139的母龜，也是發報器安裝次數最多次的綠蠵龜，計有5次之多，也是穩定回到望安產卵的海龜，像是2017年、2021年、2023年、今年都有紀錄（2019年因為海龜計畫未執行，因此沒有紀錄），下次期待2027年望安網垵口見。

    由於今年裝設的發報器，顯示139母龜在望安產卵後，軌跡圖出現在東沙群島，因此研究人員認為望安與東沙海龜族群有某方面的連結，但必須進一步科學數據研究，才能解開海龜生態之謎，因此明年計畫遠征東沙島，展開進一步研究，只是缺乏相關經費，希望海保署或海管處能提供補助，讓研究計畫能順利開展。

    139每隔2至4年返回望安產卵，發報器已裝設5次。（記者劉禹慶攝）

    139每隔2至4年返回望安產卵，發報器已裝設5次。（記者劉禹慶攝）

