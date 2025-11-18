為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黑琵大軍抵嘉!布袋鹽田濕地已記錄到1802隻

    2025/11/18 09:23 記者蔡宗勳／嘉義報導
    黑面琵鷺與其它鷺科鳥族一起在淺水覓食的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    黑面琵鷺與其它鷺科鳥族一起在淺水覓食的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    根據11月7日的黑面琵鷺普查，嘉義縣布袋鹽田濕地共記錄到1802隻，目前布袋地區的黑琵數量算是相當多，主要分佈在7區、9區及10區，歡迎大家來嘉觀賞黑琵。

    高雄市野鳥學會布袋專案經理邱彩綢指出，每年10月到隔年4月是東亞澳候鳥遷徙的季節，台灣成為這條路線上重要的中繼站，根據2016-2022這7年間的記錄統計，12月份平均有多達85種的水鳥在布袋鹽田濕地度冬，其中以黑腹燕鷗的數量最多，每群都是數以萬計，最受追鳥人青睞的黑面琵鷺只排行第17。

    邱彩綢表示，遊客可以選擇布袋濕地生態園區作為布袋賞鳥的起點，這裡有設置完善的停車場及公共廁所，可以全天候就近觀賞水鳥，透過望遠鏡還可以欣賞到水鳥們豐富多變的羽色，令人驚艷。接著沿著台17線省道濱海公路往南到高雄鳥會認養的九區鹽田及八區韋能電廠觀賞其他水鳥。尤其在通往義竹鄉新店的嘉30鄉道，可觀賞到大量的黑腹燕鷗在土堤棲息及黑尾鷸覓食，還可以透過韋能電廠的賞鳥牆觀賞到黑面琵鷺。

    邱彩綢說，目前已進入黑面琵鷺的觀賞高峰期，根據11月7日最新的調查統計，光是布袋鹽田濕地就記錄到1802隻，黑面琵鷺在7區、9區及10區與其它鷺科鳥族一起在淺水區覓食的鏡頭相當壯觀也很可愛，畫面非常療癒，有空時可以專程來賞鳥。

    黑面琵鷺淺水區覓食的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    黑面琵鷺淺水區覓食的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鹽田濕地記錄到1802隻黑面琵鷺。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鹽田濕地記錄到1802隻黑面琵鷺。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鹽田濕地記錄到1802隻黑面琵鷺。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鹽田濕地記錄到1802隻黑面琵鷺。（記者蔡宗勳攝）

