擴大追查芬普尼雞蛋卻侷限「籠飼」？蛋農：畫錯重點

蛋農對擴大檢驗侷限於籠飼有意見。（彰化縣府提供）

「芬普尼」雞蛋風暴延燒，衛福部長石崇良17日表示，將擴大查驗市售雞蛋，主要鎖定風險較高的「籠飼蛋」，直指洗選蛋上標註「編號C」的籠飼蛋就是主要查核對象。這段發言引發蛋農反彈，台灣優良蛋品發展協會前理事長邱石崇表示，芬普尼的問題不在「飼養方式」，而是「蛋農會不會過度使用」，不管籠飼或平面放牧都可能使用芬普尼，因此查驗應該全面，不是只侷限籠飼。

邱石崇表示，這次驗出芬普尼的涉案雞蛋場編號都是「C」，但不代表市售「C」碼雞蛋都不安全，芬普尼污染應該是單一牧場的管理問題，並非籠飼系統普遍存在的風險，更不能以「C」碼推論安全風險，經洗選、檢驗合格的籠飼蛋仍為台灣市場主流並安全可食。

邱石崇說，台灣屬於海島型氣候，飼養環境高熱、潮溼，開放式平飼與放牧飼養方式，若未妥善換墊料與清潔，反而更易滋生蟎、蝨等寄生問題，此方式芬普尼的使用亦存在風險，而籠飼飼養也有現代化雞場，採自動清糞、通風與給水系統，可維持乾燥、穩定環境，可有效降低雞隻與糞便直接接觸，減少病原感染機會。芬普尼的使用，並非侷限於籠飼飼養。

邱石崇強調，蛋雞的飼養方式有多種，查驗用編號區分（O：有機生產，F：放牧生產，B：平飼生產，E：豐富化籠飼生產，C：一般籠飼生產），是「畫錯重點」，蛋雞飼養牽涉層面巨大且複雜，衛福部在擴大芬普尼查驗時，應該向農業部了解國內的蛋雞產業的飼養特性，才能在此次芬普尼風暴中強化國內的雞蛋產業。

邱石崇指出，芬普尼常用於除蚤，近年之所以受國人重視，係因2017年歐洲爆發了「芬普尼雞蛋污染案」。歐盟國家向來倡議「友善飼養」，當地雞農為除蚤、滅蝨同樣需使用芬普尼，只因歐盟因食安規範嚴格，才最早發現芬普尼過量使用問題。

