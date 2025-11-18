台南玉井香草職人開發創意料理 盼帶動產業

尤建驊種植香莢蘭近10年，開發創意料理方法希望更多人愛上香草。（記者劉婉君攝）

台南玉井馥悅農場主人尤建驊種植香莢蘭近10年，不僅協助輔導台南玉井、安定、善化等區及嘉義農民栽種，也開發創意料理，預計撰寫料理書分享，希望讓更多人愛上香草，帶動產業。

玉井香莢蘭預計下個月就會開始採收，本身喜歡料理的尤建驊，持續開發香草的相關應用，最近正嚐試新的調味配方，例如結合日式芝麻醬及開心果等，可做為爐烤嫩鴨的醬汁，不僅去除肉的腥味也增添品嚐時的風味；或是搭配番茄等熬醬後塗抹麵包，也別有風味。

尤建驊自產自銷的香草莢售價較國際行情低，又積極開發結合中西方的跨國域菜色，與餐廳業者分享，主要就是希望能有更多人使用香草莢。

他也分享一般家庭就能運用的方法，將買來的香草莢的籽刮下來運用在製作甜品之後，殼可以泡酒或醬油，也可以整枝直接泡，直接放入糖罐內也會讓糖帶有香氣。泡酒時選擇酒精濃度在20至40度之間的，酒本身的味道不要太複雜；醬油則建議選用低鈉薄鹽醬油或白醬油，將香草莢劃開後放入浸泡1個月以上，醬油會變得更甘醇，可當做沾醬或用在料理上，香草中的酵素及香草醛有助提升食物本身的甜味感，減少用糖量。

尤建驊投入香草莢的料理應用，希望香草能被更多人運用，進而帶動產業發展。（記者劉婉君攝）

