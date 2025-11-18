冬遊澎湖公部門推消費券 民間行銷特色伴手禮大禮包

澎湖知名黑糖糕業者大力贊助澎湖年年有魚路跑活動，推出澎湖大禮包。（記者劉禹慶攝）

每年東北季風起，澎湖進入觀光淡季，公部門力推大型運動賽事，搭配消費券行銷澎湖，民間業者則配合贊助伴手禮，並研發澎湖特色大禮包，搶攻消費券帶來人潮的觀光商機，同時也讓遊客對於澎湖印象，除了凜冽東北季風、海鮮美食、奇岩怪石外，還多了1份味覺的念想。

澎湖的風向會隨季節轉變，而味道也在不同時節有不同的記憶。今年，澎湖在地知名黑糖糕品牌推出全新年度禮盒，以山水沙灘的色調作為主視覺，搭配商標中海豚的意象，呈現海島的自在與生活溫度。並率先在教育處舉辦的「2026澎湖年年有魚主題路跑」報名宣傳記者會中正式亮相。

請繼續往下閱讀...

禮盒內容收錄品牌多款經典：黑糖糕（條）、堅果糕、巧克力黑糖糕，以及以仙人掌果與澎湖紫菜製成的仙果醬與紫金醬；搭配風茹茶與仙果茶，呈現澎湖日常味道的多種面向。其中巧克力黑糖糕曾獲得比利時 iTQi（國際風味評鑑所）風味絕佳獎章。

業者鄭龍蛟表示，這份禮盒不是為了追求華麗，而是希望把屬於澎湖的味道妥善保存下來。對許多人來說，一盒禮物不只是甜點的集合，而是關於島嶼的記憶。無論是返鄉探親時帶上一盒，或外出洽公時送給朋友，都能讓收禮的人感受到低調但真實的澎湖心意。若企業或單位在節慶或活動期間有贈禮需求，也能評估是否適合合作，讓澎湖的味道在更多地方被看見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法