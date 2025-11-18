高雄九如橋改建進入路面抬升作業 同盟三路26日起全線封閉

九如橋改建工程通車模擬圖。（高雄市工務局提供）

高雄九如橋改建工程進入路面抬升作業，工務局新工處今（18）日表示，自11月26日起至明年2月農曆春節前，同盟三路（中華橫路口至十全三路口）將全線封閉，提醒民眾提前規劃改道；九如橋改建工程則預計於明年6月通車。

位於愛河下游的九如橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，於113年8月動工改建，總經費約4.7億元，由中央補助支持。橋長約70公尺、寬約30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點串接，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌。

新工處指出，九如橋改建工程已進入路面抬升作業，橋面採平面設置，但為確保愛河河道通行高度，橋梁兩側的同盟三路及河西一路需抬升約2.1公尺。施工期間，將分段封閉同盟三路及河西一路，其中同盟三路封閉時，水情中心及六里聯合活動中心仍正常運作，並安排義交人員協助交通管制。

新工處表示，封閉期間，請民眾改道行駛美都路，或經願景橋轉往河西一路。紅52公車路線也將調整，取消中都濕地公園停靠站，改行駛美都路，相關停駛資訊將張貼於公車站牌。

新九如橋完工後，兩側規劃寬達5.6公尺的人行道，並設置左轉專用車道，橋梁設計實現道路平面化，無縫銜接兩側交通網絡，串聯周邊綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站。

九如橋改建工程同盟路封閉改道動線導引圖。（工務局提供）

