    首頁 > 生活

    50+家庭主婦壯遊台灣 黃雅莉徒步1026公里愛心之旅

    2025/11/18 08:58 記者游太郎／花蓮報導
    黃雅莉希望在台九線看到她時，不忘幫她加油打氣。（記者游太郎攝）

    「50+」挑戰環島壯遊！家住台北的五年級家庭主婦黃雅莉今天（18日）清晨5時30分從花蓮火車站出發，繼續她為期36天、總長達1026公里的徒步環島壯遊行程，不僅是個人的圓夢之旅，也承載著曾為社工、為公益付出的愛心承諾。

    黃雅莉10月13日從台北市內湖住家出發，當她一開始向老公李承中說出50歲後想完成徒步環島心願時，沒被懷疑的「妳可以嗎？」口氣嚇退，反而更堅定要完成這項壯舉的決心，還想出了別具意義的口號「千里之行始於足下，我走1000公里、您捐600」。希望透過自己的雙腳，讓這趟旅程更有價值。她的決心也讓老公由質疑轉為支持，並號召親朋好友沿途協助完成心願。

    她說，受限於政府募款相關規定，活動只開放親友進行贊助，且採取嚴謹的「先簽名贊助、走完再接受捐款」的模式，所有愛心贊助款項將全數捐贈給蘭恩、宏恩基金會及齊柏林基金會等三個公益單位，將壯遊熱情轉化為實質的社會力量。

    她的義舉獲得愛嬉遊台灣青年旅館聯盟（簡稱愛嬉遊青年旅館聯盟）全力應援，愛嬉遊青年旅館聯盟承諾提供環島期間聯盟旗下所有住宿全部免費，更為每一位贊助者提供一個旅行袋作為紀念；此外，愛嬉遊青年旅館聯盟的夥伴也組成強大的「全台應援團」，沿路擔任陪走員，為她的每一步提供最堅實的支持與鼓勵。

    曾擔任過社工的黃雅莉，原想一口氣連走36天，完成徒步千里環島壯遊行程，但受到颱風影響讓她一度中斷旅程，短暫回到台北家裡休整，再度成行後接續從花蓮玉里出發，沿途走過光復、萬榮災區，當她走在泥濘不堪的193縣道時，看到災區的慘況，讓她覺得環島並不辛苦，真正苦的是災民，心中不斷為他們祈福，希望早日走出困境和傷痛，儘快恢復正常生活。

    家庭主婦黃雅莉50+壯遊台灣，徒步環台愛心之旅今天清晨從花蓮火車站出發。（記者游太郎攝）

    環島行程已逾三分之二，黃雅莉對完成步行壯遊台灣充滿信心。（記者游太郎攝）

    黃雅莉沿途有不少支持者加入陪走行列。（記者游太郎攝）

    熱門推播