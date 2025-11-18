為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大台北累積雨量達豪雨等級 氣象粉專：強度低但雨時長

    2025/11/18 08:59 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，今天北部與東部降溫，大台北、基隆及宜蘭山區最大24小時累積雨量達豪雨等級。（資料照）

    天氣風險指出，今天北部與東部降溫，大台北、基隆及宜蘭山區最大24小時累積雨量達豪雨等級。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（18日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區則有短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，今天北部與東部降溫，大台北、基隆及宜蘭山區最大24小時累積雨量達豪雨等級；中南部天氣穩定、早晚偏涼。

    天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書發布貼文稱，今天受東北季風影響，北部及東部為陰陣雨天氣，預測高溫約19至23度，低溫約15至17度；中南部為晴時多雲天氣，不太有降雨影響，預測高溫約23至28度，低溫約16至18度。中南部整體天氣較穩定，但早晚偏涼。

    林孝儒說，今天至週五（21日）台灣附近主要為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且有較強陣風，亦有長浪可能。週三（19日）至週五環境水氣略減，儘管迎風北至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較今天減緩、縮小一些。

    林孝儒分析，週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定天氣；連日降雨的北部也將明顯放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雖有陽光露臉機會，不過大多還是偏多雲天氣，且有伴隨地形降雨的可能。

    林孝儒提醒，截至今天上午大台北、基隆及宜蘭山區已有局部大雨發生，且最大24小時累積雨量達豪雨等級；即便今天後續整體降雨強度不高，但雨時較長，降雨量仍會持續累積。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播