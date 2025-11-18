大台北累積雨量達豪雨等級 氣象粉專：強度低但雨時長

天氣風險指出，今天北部與東部降溫，大台北、基隆及宜蘭山區最大24小時累積雨量達豪雨等級。（資料照）

中央氣象署預報，今天（18日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區則有短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，今天北部與東部降溫，大台北、基隆及宜蘭山區最大24小時累積雨量達豪雨等級；中南部天氣穩定、早晚偏涼。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書發布貼文稱，今天受東北季風影響，北部及東部為陰陣雨天氣，預測高溫約19至23度，低溫約15至17度；中南部為晴時多雲天氣，不太有降雨影響，預測高溫約23至28度，低溫約16至18度。中南部整體天氣較穩定，但早晚偏涼。

林孝儒說，今天至週五（21日）台灣附近主要為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且有較強陣風，亦有長浪可能。週三（19日）至週五環境水氣略減，儘管迎風北至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較今天減緩、縮小一些。

林孝儒分析，週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定天氣；連日降雨的北部也將明顯放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雖有陽光露臉機會，不過大多還是偏多雲天氣，且有伴隨地形降雨的可能。

林孝儒提醒，截至今天上午大台北、基隆及宜蘭山區已有局部大雨發生，且最大24小時累積雨量達豪雨等級；即便今天後續整體降雨強度不高，但雨時較長，降雨量仍會持續累積。

