為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東僻遠山坡、海岸易遭傾倒廢棄物 環保局出動無人機查緝

    2025/11/18 08:24 記者黃明堂／台東報導
    台東環保局查緝非法掩埋營建廢棄物。（記者黃明堂翻攝）

    台東環保局查緝非法掩埋營建廢棄物。（記者黃明堂翻攝）

    在相關單位嚴查下，台東非法傾倒、掩埋廢棄物污染行為仍然存在，並轉向更偏僻的山坡、海濱，甚至租地以合法掩護非法，嚴重威脅台東美麗的環境與水源。環保局展現強力執法決心，不僅持續深化環檢警的跨域合作，更以無人機、高解析度攝影設備等科技利器，將查緝行動從傳統地面推進至空中，要讓不肖業者無所遁形。

    環保局長黃權煒指出，面對不肖業者常利用偏僻山區或承租土地進行隱蔽性的非法棄置與掩埋，傳統人力巡查難以有效覆蓋。為此，環保局以科技監控器材，利用其高空優勢進行廣域掃描與即時蒐證。在環檢警合作及科技設備的輔助下，去年計查獲11件非法棄置案件，今年迄今已查獲 5件，所有案件皆依廢棄物清理法第46條最重刑罰規定移送法辦，祭出1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金的嚴厲制裁。

    黃權煒指出，廢棄物清理法明定事業、營建產生的廢棄物清理規定，但仍有不肖業者為牟取利益，將廢棄物隨意棄置在偏僻土地、山坡等處，或是圈地、租買土地掩埋，去年8月2日還查獲某水產養殖業假藉申請引進食品廠的植物性廢渣再利用，作為培養光合菌淨化養殖池之名，卻不法傾倒在水產養殖區的臨海土地的案例。

    業者以養殖池合法掩護非法傾倒廢棄工業液體。（記者黃明堂翻攝）

    業者以養殖池合法掩護非法傾倒廢棄工業液體。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播