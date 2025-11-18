林下經濟新篇章 南投林農培育珍貴台灣原生山茶

南投林農羅永昇（左）配合林下經濟政策，在林保署南投分署人員協助下，種植台灣原生山茶。（林保署南投分署提供）

農業部林業及自然保育署南投分署近幾年來積極推動「林下經濟」，最近即輔導林農以不用農藥、不施化學肥料的友善農法，種植233株珍貴的眉原山品系台灣原生山茶，象徵兼顧生態保育與林農收益的林下經濟茶產業新模式正式啟動，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章。

林保署南投分署指出，林農羅永昇，在南投分署的專業協助下，詳細評估位於埔里事業區第6林班自家林地條件，選定耐陰性佳、具有市場潛力的眉原山品系的台灣山茶作為發展主軸，近期由分署提供233株珍貴茶苗，為這片希望林地注入第一道活水。

請繼續往下閱讀...

羅永昇嚴守對環境友善的承諾，不用農藥、不施化學肥料，栽植現場沒有刺鼻的農藥味，只有泥土與芬多精的清新。令人驚喜的是，在整理林地與種植過程中，陸續發現斯文豪氏赤蛙跟梭德氏赤蛙兩種蛙類棲息。

「蛙類的出現是最好的證明，這片土地是健康的!」 羅永昇笑著說，我們不急著賺錢，而是希望打造一個能讓台灣山茶、動物、森林和我們人類都能好好生活的環境。

南投分署指出，林下經濟的核心價值是不破壞森林環境和功能，透過多元利用創造額外收入，同時振興在地產業，當這些台灣山茶未來茁壯成長，這片林地將成為結合保育與產業的新典範。

台灣山茶適合栽植於海拔300至1600公尺、且有上層林木的中光林地。（林保署南投分署提供）

眉原山品系台灣原生山茶，極具市場潛力。（林保署南投分署提供）

南投林農羅永昇培育台灣原生山茶林地，發現斯文豪氏赤蛙等蛙類。（林保署南投分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法