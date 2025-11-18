為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不只看課本 台南學童VR走進大航海時代 闖關找東門秘史超有感

    2025/11/18 08:19 記者洪瑞琴／台南報導
    南市東區勝利國小探索「東城運糖之路」。（南市教育局提供）

    為強化中小學生的文化資產保存素養，台南市中西區成功國小、東區勝利國小投入文化部「文化資產保存教育推動計畫」，希望讓文化教育從小扎根，讓孩子在生活中就能理解、認識並傳承家鄉的歷史記憶，延續台南「文化古都」的價值。

    位在赤崁文化園區旁的成功國小，以「成功赤崁首部曲—重現赤崁的最後1哩路」為主題，帶領學生實地踏查古蹟、用數位工具學歷史，還能利用VR走進歷史事件，最後再動手製作古蹟模型。

    校長陳建銘表示，學校即將搬回重建後的校舍，藉此計畫讓學生更深入了解赤崁文化園區，希望孩子不只學到知識技能，更能在實踐過程中感受社區歷史的文化底蘊，深植文化資產保存的態度。

    學生反應也相當熱烈。陳同學分享說，戴上VR好像真的回到荷蘭時代，比課本好玩多了！吳同學則說，小組負責解說大天后宮中的螭首，為了準備解說稿，查了很多資料，現在看到螭首就覺得特別親切。

    鄰近大東門的勝利國小推出「探索東城—運糖之路」主題帶孩子重新認識東門故事。學校結合教師社群、文史專家及社區力量，轉化「滿街是糖．甜到冒火」的故事（《臺灣采訪冊》記載道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」），把宗教地景、老巷弄等特色融入課程，設計「闖關解謎」活動，引導學生觀察、操作、思考與討論，再透過地圖辨識，繪製「我的東門印象地圖」。

    校長賴銘傳指出，大東門昔日商業興盛、宗教匯聚，附近包括台南神學院、東門巴克禮教會、彌陀寺及祝三多廟，是府城多元文化交融的重要場域。

    教育局長鄭新輝強調，地方文化資產是最能貼近學生生活、也最適合活化運用的教育素材。透過課程、戶外實作與數位工具的結合，讓孩子不只是聽故事，更從認識家鄉開始，以鑑往知來。

    勝利國小探索「東城運糖之路」設計闖關遊戲。（南市教育局提供）

    中西區成功國小學生扮演古人走讀導覽。（南市教育局提）

    中西區成功國小學童在赤崁樓周邊的大天后宮進行解說。（南市教育局提供）

