南投公廁環境評比出爐 「水上魔法屋」再奪特優

草屯新豐加油站「水上魔法屋」公廁獲南投縣年度公廁環境衛生考核評比特優。（南投縣環保局提供）

南投縣年度公廁環境衛生考核評比出爐，其中取名為「水上魔法屋」的中油草屯新豐加油站公廁，是公廁評比常勝車，今年再度於整潔美觀組評比獲特優；另杉林溪森林生態渡假園區松瀧販賣部公廁、車埕鐵道觀光小學堂公廁，也在該組別評比獲優等。

南投縣有1102座列管公廁，縣府環保局為了提升公廁衛生環境，舉辦績優公廁評比及民眾票選活動，今年分為整潔美觀組、多元服務組及公共設施組三大組別，有37個單位報名參加。

環保局指出，草屯新豐加油站係一座池畔公廁，因懸空於草鞋形狀的水池上， 故取名為「水上魔法屋」，屋頂除設有嵌入型太陽能板，且因採光佳、八面通風，曾獲綠建築標章。尤其這座公廁洗手台周圍採用馬賽克進行藝術裝飾，四周並有大量植栽綠美化，有別於公廁給人昏暗潮濕的刻板印象，2022年即曾在環保署舉辦的全國公廁評比中榮獲環境永續獎。

在多元服務組方面，特優由國道3號南投服務區北棟及南棟公廁獲得，優等有中油埔里站公廁、日月潭伊達邵遊客中心。公共設施組則由松柏嶺遊客中心公廁獲特優，優等包括向山遊客中心公廁、南投監理站大樓2樓。另在臉書舉辦的民眾票選活動，前三名為九九峰動物樂園飛行館2樓公廁、紫南宮金筍迎客公廁及松柏嶺遊客中心公廁。

環保局表示，縣內每座列管公廁均張貼QR Code，讓民眾透過手機掃描反應意見，共同守護更優質的公廁環境。

草屯新豐加油站「水上魔法屋」公廁，採光極佳，四面通風。（南投縣環局提供）

杉林溪森林生態渡假園區松瀧販賣部公廁，獲南投縣年度公廁環境衛生考核評比優等。（南投縣環保局提供）

