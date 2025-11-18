今晨新北最低僅16度 北台灣整天濕冷、中部花東也降溫

今日北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷；中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（18日）東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷；中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降。

今日平地最低溫出現在馬祖測站，今晨6點15分測得15.1度，台灣本島平地最低溫則出現在新北市石門區的富貴角測站，今晨6點6分時測得16度。

降雨方面，今日迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨。竹苗、花東及恆春半島則有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週三（19日）中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。低溫方面中部以北、宜蘭及金門15至17度，南部、花東及澎湖17至18度，馬祖12度；高溫預測北部及宜蘭16至18度，中部及花東21至23度，南部25至27度，澎湖20度，金門19度，馬祖15度。

週四（20日）、週五（21日）其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 18 14 ~ 20 17 ~ 29 15 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

