為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今晨新北最低僅16度 北台灣整天濕冷、中部花東也降溫

    2025/11/18 06:43 即時新聞／綜合報導
    今日北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷；中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大。（資料照）

    今日北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷；中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（18日）東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷；中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降。

    今日平地最低溫出現在馬祖測站，今晨6點15分測得15.1度，台灣本島平地最低溫則出現在新北市石門區的富貴角測站，今晨6點6分時測得16度。

    降雨方面，今日迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨。竹苗、花東及恆春半島則有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

    週三（19日）中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。低溫方面中部以北、宜蘭及金門15至17度，南部、花東及澎湖17至18度，馬祖12度；高溫預測北部及宜蘭16至18度，中部及花東21至23度，南部25至27度，澎湖20度，金門19度，馬祖15度。

    週四（20日）、週五（21日）其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    14 ~ 18 14 ~ 20 17 ~ 29 15 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播