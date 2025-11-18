11/18 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，會前受訪呼籲韓國瑜面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。（記者黃政嘉攝）

聲援沈伯洋 賴：韓國瑜不應替侵略者找藉口

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴和台灣人民言論自由，韓卻反嗆「自己生病，要別人吃藥」。賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於在傷害我國憲政體制，他強調，「真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣」，籲韓國瑜面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

非英語母語國家全球首例 「免試托福留美」 台灣4校試辦

全球首例！教育部長鄭英耀昨日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學四校學生，在修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，將不需再考托福，即可申請至美國亞利桑那州立大學、紐約大學、哥倫比亞大學教育學院及馬里蘭大學就讀，明年八月開放首批申請。

SBL假球案宣判 主謀柯旻豪 重判7年

第二十季超級籃球聯賽（SBL）爆發國內史上最大規模假球案，裕隆納智捷十名球員在二〇二三年操控六場比賽分數，並配合地下賭盤詐取賭金，不法所得達一八四萬餘元，士林地方法院昨依違反運動彩券發行條例等罪判刑，其中涉貪十七萬元的球員柯旻豪因藉著學長身分指示學弟配合打假球，且到案後否認犯行遭重處七年徒刑；最高約收一二九萬元的吳季穎坦承犯行並咬出其他共犯，法官審酌後予以減刑，判處二年徒刑、五年緩刑並須向公庫支付廿萬元。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。對日方有意安排首相高市早苗與大陸國務院總理李強在本周末「南非G20峰會」期間會面，大陸外交部明確表示「沒有這個安排」。

勞保撥補入法？ 勞長支持法制化

勞保基金面臨破產，政府多年來採取撥補方式，勞動部前部長何佩珊甚至說「撥補就是改革」。立院社福衛環委員會昨審查立委提出的勞保修法草案，勞動部長洪申翰表示，支持撥補法制化，將「撥補」、「政府負最終支付責任」明文入法；但根據財政紀律法，政府無法將固定金額入法。

陸日緊張 賴總統籲北京克制

陸日對立情勢急遽升高，北京採取一連串強硬措施，包括勸阻陸客勿赴日旅遊、發布留學警示，17日起在黃海展開3天實彈射擊，引發國際高度關注。賴清德總統17日受訪時呼籲中國要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，另提醒台灣政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內政治，不要負面解讀日本的政治工作。

王惠美指示 全面檢測彰化蛋雞場

彰化縣文雅畜牧場雞蛋4日驗出農藥芬普尼殘留超標，依法遭移動管制，卻有雞蛋流入台中市梧棲區龍忠蛋行且再驗出芬普尼代謝物超標，彰化縣府17日坦言有行政疏失，縣長王惠美指示對縣內933個畜牧場啟動雞蛋檢驗，並強調檢方已介入調查疏失，該懲處一定會懲處。彰化地檢署昨約談3名文雅畜牧場工作人員，訊後均請回。

