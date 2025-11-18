今北台越晚越濕冷 明後天苗栗以北下探12度

受東北季風南下帶來冷空氣影響，北台灣將越晚越濕冷，氣象專家指出，北、東會有局部降雨，且北海岸、大台北山區及東北部將有局部較大雨勢，今日北部低溫下探至13度，週三、週四苗栗以北平地低溫下探至12度。（資料照）

受東北季風南下帶來冷空氣影響，今日北台灣將越晚越濕冷，氣象專家指出，北、東會有局部降雨，且北海岸、大台北山區及東北部將有局部較大雨勢，今日北部低溫下探至13度，週三、週四苗栗以北平地低溫下探至12度。專家也提醒北部及中南部的差異，相較於北部及東北部會是「整天冷」的狀況，中南部地區則屬「早晚冷」、日夜溫差大的狀況。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。今日各地區氣溫為：北部20降至13度、中部16至29度、南部18至31度、東部15至29度。

最新模式模擬顯示，明日、週四迎風面水氣逐日漸減；明日北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但北台氣溫比前週降了不少，仍應注意穿著調整。

最新模式模擬顯示，週五至下週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，有時候，冷空氣南襲，一整天都冷，這多與當時冷氣團或是強烈東北季風影響有關。當冷空氣厚度「很深」時，不只是地面冷，連1500公尺以上的空氣也都一起變冷；就算是太陽照射，也無法讓地面有效加熱增暖。至於另一種，則是「早晚冷、白天暖」，這種情況多發生在輻射冷卻或乾冷高壓籠罩時。

「林老師氣象站」表示，以本週這波冷空氣南下為例，北部及東北部地區就屬「整天冷」的狀況，且前期還會伴隨有下雨的情形；中南部地區則屬「早晚冷」的狀況，日夜穿著衣服需要跟著調整增減。

