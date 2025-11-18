普發1萬「ATM領現」開跑 運彩公會何昱奇領1萬、捐2百萬贊助體育班

台灣運彩公會贊助向上國中體育班專項3年訓練經費。（讀者提供）

普發1萬「ATM領現」開跑，全台共16家金融機構（含郵局）、2萬8036台ATM可領取現金，台灣運彩公會理事長何昱奇捐出普發現金1萬元，也加碼號召運彩公會會員與運彩經銷商捐贈200萬元，贊助台中市立向上國中體育班專項3年訓練經費，校長黃智暘表示，師生深受感動，激勵校隊爭取國中棒球軟式組冠軍榮耀。

向上國中今天表示，校友何昱奇兌現普發現金1萬元愛心承諾，號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，響應捐贈母校3年總額新台幣200萬元（第一年100萬元、第二及第三年各50萬元），校長黃智暘與何昱奇簽署意願書，見證運動產業回饋教育典範時刻。

請繼續往下閱讀...

黃智暘表示，體育班專項包括棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢表現亮眼，棒球隊於17日打進114學年度全國國中棒球聯賽軟式組冠亞軍戰，靠隊長田沅羲投打俱佳，率隊以2比1力克中山國中，抱回國中軟式棒球聯賽隊史首座冠軍，是歷年成績最好一次，捐款對球員體育發展有積極鼓勵及影響。

黃智暘說，運彩公會善舉讓全校師生深受感動，這份支持提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定價值。何昱奇強調，運動彩券每年替國家創造超過70億元運動發展基金盈餘，會員希望身為產業經銷體系一員，能主動回饋社會，協助學校與基層選手成長 。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法