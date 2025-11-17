芬普尼蛋風暴擴大！彰檢搜索台中龍忠蛋行 負責人20萬交保

彰化地檢署偵辦芬普尼蛋案，搜索台中龍忠蛋行，認定林姓負責人涉嫌違反食安法及詐欺罪，訊後以20萬元交保。（記者陳冠備攝）

芬普尼毒蛋事件持續擴大！彰化地檢署今（17）日擴大偵辦，除約詢文雅畜牧場3名員工外，下午更首度搜索台中「龍忠蛋行」，並帶回林姓實際負責人。晚間複訊後，檢方認定林男涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及詐欺罪，於深夜以20萬元交保。

事件起於11月4日，彰化縣衛生局驗出文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，隨即實施移動管制。然而8日動防所以檢驗「未檢出」為由解除管制，導致4萬顆問題蛋流入龍忠蛋行。台中市食安處10日抽驗該批雞蛋，再度驗出芬普尼超標，確認毒蛋已流入市面。

對此，彰化地檢署12日已分案偵辦，並搜索牧場、查扣證物，陳姓負責人與配偶訊後請回。今日檢方持續追查，上午約詢畜牧場3名員工，複訊後均請回；下午指揮調查局搜索龍忠蛋行，帶回林姓司機（實際負責人）。晚間複訊後，認定林男涉嫌違反食安法及詐欺罪，訊後以20萬元交保。

芬普尼毒蛋事件爆發，文雅畜牧場一直大門深鎖。（記者陳冠備攝）

