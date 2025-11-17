為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市圖最後一波點數換好禮 不同造型「蛙寶」週週送

    2025/11/17 23:29 記者吳俊鋒／台南報導
    南市圖永康新總館推出「悅讀有你．感恩有禮」，凡至現場借閱5本書，並以點數兌換，就能每週獲得不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，從18日起持續至年底。（南市圖提供）

    南市圖永康新總館推出「悅讀有你．感恩有禮」，凡至現場借閱5本書，並以點數兌換，就能每週獲得不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，從18日起持續至年底。（南市圖提供）

    台南市圖「閱讀wow寶」點數換好禮活動進入最後一波，永康新總館推出「悅讀有你．感恩有禮」，凡至現場借閱5本書，並以點數兌換，就能每週獲得不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，從18日起持續至年底，歡迎親子們把握機會。

    不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，包含手機架、杯墊、木漿海綿等可愛周邊，還有上百本精選贈書；年底最後一週更加碼推出全市限量的《雙城踅玲瑯》互動走讀筆記書，市圖邀請大家在歲末用閱讀開啟感恩的幸福時光。

    南市圖今年初首度推出「閱讀wow寶」數位集點功能，讓喜愛閱讀的民眾只要借閱1本書即可累積1點，使用自助借書或手機借書，1本書則累積1.5點，可參加12月6日舉辦的「閱讀豪門—書富比拍賣會」。

    由於該活動的報名門檻較高、為300點，且年底點數即將到期，市圖加碼推出「悅讀有你．感恩有禮」兌換活動，提供讀者以30至100點即可兌換多款限定好禮，讓更多人能在年末輕鬆換禮，感受閱讀帶來的小確幸。

    這次可兌換的精緻贈書涵蓋文學、旅遊、童趣與文化等主題，並推出多款蛙寶造型實用周邊，包含午後時光必備的「珪藻土杯墊」、除舊布新的「木漿海綿」，以及隨身閱讀電子書的「壓克力手機架」等，每週好禮不同，滿足大人與小朋友的喜好。

    去年全市圖書借閱冊數達1152萬冊，人均借閱6.2冊，較前年成長6.8%，顯示台南市民的閱讀風氣持續升溫。

    館長楊馥菱表示，「悅讀有你．感恩有禮」活動不僅鼓勵民眾透過閱讀累積知識，更希望藉由精選贈書與限定好禮的兌換，開啟不同主題的閱讀探索與生活靈感。

    市圖歡迎大家以閱讀點亮生活，共度溫馨年末；更多活動詳情請至台南市立圖書館官網或Facebook粉絲專頁查詢。

    不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，包含手機架、杯墊、木漿海綿等可愛周邊，還有上百本精選贈書。（南市圖提供）

    不同的「蛙寶」限定造型實用好禮，包含手機架、杯墊、木漿海綿等可愛周邊，還有上百本精選贈書。（南市圖提供）

    市圖提供讀者以30至100點即可兌換多款限定好禮，讓更多人能在年末輕鬆換禮，感受閱讀帶來的小確幸。（南市圖提供）

    市圖提供讀者以30至100點即可兌換多款限定好禮，讓更多人能在年末輕鬆換禮，感受閱讀帶來的小確幸。（南市圖提供）

