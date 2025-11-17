為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「門市準備中！」超商進駐中華電信彰化服務中心 學生族好樂

    2025/11/17 22:36 記者劉曉欣／彰化報導
    中華電信彰化服務中心掛起超商看板。（記者劉曉欣攝）

    中華電信彰化服務中心位於彰化市蛋黃區，近來許多人發現掛上超商的看板，一樓室內也正在趕工裝潢，仔細一看，原來真的是超商要進駐了，內部還貼著「門市準備中」。

    中華電信彰化服務中心位處彰化市光復路與和平路口，對面分別是彰化銀行，以及正在興建的彰化市光復路郵局改建工程，鄰近彰化火車站、彰化市公所，可說是彰化市的黃金地段；但這個路口因為中華電信、彰化銀行假日都休息，加上郵局改建一度停擺，今年才又復工、預計2027年8月完工，讓原本熱鬧的路口，閃亮度大減。

    不過，有不少人發現，中華電信彰化服務中心竟然掛起超商的招牌，起初還以為只是看板，已有裝潢工人進進出出，連超商門市編號都已經貼在門上，才驚覺真的是中華電信一樓部分空間要做為超商。

    由於這個黃金地段以搭乘大眾運輸工具與學生族群為多，超商招牌一掛，學生最高興，因為無論是補習或是等車，又多了一處地方可走走坐坐，尤其超商全天候營業，市中心蛋黃區的路口不會到了晚上就暗暗的，而有了處燈火通明的地方。

    連鎖超商進駐中華電信彰化服務中心，正在趕工裝潢。（記者劉曉欣攝）

