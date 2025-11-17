為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日鹿港馬拉松垃圾堆路邊？主辦單位喊冤：委外清運週一才上班

    2025/11/17 22:13 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港馬拉松昨天（16日）落幕，垃圾卻堆在街道沒清？主辦單位二鹿慢跑協會大喊冤枉，所有垃圾都是委外處理，民間清運公司星期日沒有上班，必須今天（17日）才能運走。（陳信仲提供）

    鹿港馬拉松昨天（16日）落幕，垃圾卻堆在街道沒清？主辦單位二鹿慢跑協會大喊冤枉，所有垃圾都是委外處理，民間清運公司星期日沒有上班，必須今天（17日）才能運走。（陳信仲提供）

    鹿港馬拉松昨天（16日）落幕，垃圾卻堆在街道沒清？主辦單位二鹿慢跑協會大喊冤枉，實情是所有垃圾都是委外處理，民間清運公司星期日沒有上班，必須今天（17日）才能運走，反而是有民眾缺乏公德心，趁機亂丟垃圾。

    有民眾發現，鹿港體育場周邊道路的人行道出現一包包的垃圾，看起來就是昨天鹿港馬活動結束後的垃圾，懷疑要留給清潔隊來整理。但二鹿慢跑協會指出，今天民間清運公司已來清運，全數垃圾都處理完畢。

    二鹿慢跑協會強調，今年打包的垃圾全都用黑色塑膠袋，但有民眾趁機來亂丟垃圾，一看就知道。由於馬拉松固定星期日舉辦，民間垃圾清運公司休星期日，明年考慮租用垃圾子母車暫置垃圾，也會用專用垃圾袋裝，以免再有人亂丟垃圾混入其中，同時避免垃圾集中放在路邊，引發民眾懷疑與怨言，也不會有礙觀瞻。

    鹿港馬拉松昨天落幕，由於民間清運公司今天才上班，垃圾只好先堆在體育場前空地，主辦單位最後再用冰塊清洗地面。（陳信仲提供）

    鹿港馬拉松昨天落幕，由於民間清運公司今天才上班，垃圾只好先堆在體育場前空地，主辦單位最後再用冰塊清洗地面。（陳信仲提供）

