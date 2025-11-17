南北溫差大！週二北台灣濕冷低溫16度 南部高溫28度早晚涼

週二桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較明顯。（記者田裕華攝）

週二（18日）受東北季風影響，北台灣整日溫度介於16至19度，晚上各地溫度會再下降；降雨方面，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較明顯，請民眾外出注意保暖並記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週二水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，並且有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

溫度方面，週二中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，中部及花東清晨低溫為19至20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20至21度，高溫為27至28度，不過到晚上各地溫度會再下降。

天氣風險公司指出，明天降雨量與範圍比週一小，週二主要降雨落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間進一步集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，其他地區為多雲到晴；苗栗以北至宜蘭白天高溫約18至20度，中部及花東23–25度，南部仍有26–28度以上，南北溫差明顯。

紫外線指數方面，週二除了「新北市；台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣」為低量級；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週二受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外移入影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

