    首頁 > 生活

    獨家》少子化衝擊！枋山鄉托老師全被換 家長氣炸 鄉長：不會窮教育

    2025/11/17 21:28 記者蔡宗憲／屏東報導
    少子化衝擊偏鄉幼教！枋山鄉托老師全被換。（記者蔡宗憲攝）

    少子化衝擊偏鄉幼教！枋山鄉托老師全被換。（記者蔡宗憲攝）

    屏東枋山鄉立托兒所因少子化重創，招生崩盤，原有加祿、嘉和、枋山、楓港4個鄉托分班，本學期僅剩枋山13童、嘉和2童，卻編制有7名約聘教保員。鄉公所近期依考評裁減3人，卻全數落在枋山分班，家長怒轟「熟識孩子的老師全被換掉」，質疑公所公平性，憂幼兒適應出問題。鄉長羅金良則回應，少子化偏鄉最慘，4分班剩2處，嘉和明年恐歸零，「老師比孩子多，早晚發生」，裁員依考核，「其中一人還是親戚，絕無針對」。

    多名家長氣憤表示，「孩子原本跟3位老師相處融洽，感情像家人，現在突然換人，孩子一早哭鬧不肯上學，怎麼適應」、「嘉和只剩2個孩子，卻留老師；枋山13個孩子，反而砍最多，這公平嗎？公所說依考評，考評標準在哪？」有家長也強調，都沒有收到正式說明，都是口頭告知，老師們也私下透露是突然被裁員，公所這樣的處理方式未免粗暴，也罔顧孩子受教權益。

    「絕不會窮教育。」羅金良強調，枋山鄉近年每年新生兒都只剩下20個左右。若鄉托難以為繼，將與屏東縣府合作，在南北兩端加祿、楓港國小增設公托幼幼班，並提供交通接駁、教育補助。目前鄉內小學每年教育經費補助已超50萬元。未來更會修改生育補助條例，從目前第一胎2萬、第二胎4萬、第三胎8萬、第四胎10萬的縣內最高標準，再持續提升第一胎的補助。

    不過，家長仍不買單。陳姓家長認為，「現在托兒所的孩子最需要穩定老師！」他們呼籲公所暫緩裁員，或至少調派至其他分班，避免孩子心理受創，家長也無所適從。枋山鄉公所表示，將再與家長溝通，盼化解爭議。

    少子化衝擊偏鄉幼教！枋山鄉托老師全被換。（家長提供）

    少子化衝擊偏鄉幼教！枋山鄉托老師全被換。（家長提供）

