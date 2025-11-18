台南凶宅拍賣4個月從598萬漲到628萬 原因掀議：第一次看到！

台南安平一間凶宅拍賣漲價30萬，意外引發討論。（圖翻攝自臉書社團「我是凶宅！......」）

有位房產仲介近日在臉書某社團刊文拍賣凶宅，由於早前該凶宅開價598萬，約莫4個月過去漲了30萬，引發網友討論。

一名房產仲介最近在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」刊文，拍賣位於台南安平育平路的公寓中古屋含平面車位，總坪數28.41坪（主建11.41坪／附屬1.36坪／公設15.63坪），因過去有租客燒炭輕生而成為凶宅。今年7月拍賣時，屋主出價598萬，但這個月再刊文求售變成628萬。

請繼續往下閱讀...

仲介在文中表示，「這不是一間普通的房子，這是一段曾經有人深情告別世界的地方。有位女孩選擇用最安靜的方式說再見，留下了一間沉穩、通風、極度誠實的空間。我們團隊已進行環境淨化，連空氣都比您前任還乾淨。現在，它只想遇見一個不怕過去、願意一起創造未來的您。」

「價格超有誠意，七月的我，還在療傷；十一月的我，已經學會愛自己。那時候598萬，是我還沒走出過去的陰影；現在628萬，是我重新化妝、來了幾位媒人，接連來了幾個風颱考驗，讓我更知道我的價值所在。30萬的差距，是我從『凶宅』變成『勇宅』的勇氣。您願意牽我的手，走進未來嗎？屋況超有故事，誠徵一位不怕愛、不怕真相的買家。您來，它就不再孤單。」

該貼文曝光後，引發網友討論，「死了人還可以再漲價30萬……」、「這個不是之前文情並茂，買屋強制加價送『室友』的物件嗎？」、「凶宅這個價格真厲害，公設比也是笑死人，屋主臉皮是塗水泥嗎？」、「公設大於主建還漲價……」、「你地基是黃金蓋的啊？賣這麼貴」、「什麼鬼啊，公設比室內坪數還大，這是花錢買公設吧！」、「明明就是一間凶宅，為了賺錢把良心放棄，寫了一堆廢文就是要下一個盤子接手好賺取利潤」、「這文案寫得好深情，讓我差點忘記凶宅這件事」、「第一次在這裡看到沒降反漲」。

