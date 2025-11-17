為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    終於要有地下停車場！彰化和美糖友社區日照中心加碼「升級」

    2025/11/17 21:16 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化和美糖友里日照中心，廣場就是籃球場。（示意圖，民眾提供）

    彰化和美糖友里日照中心，廣場就是籃球場。（示意圖，民眾提供）

    彰化縣和美鎮糖友社區因鄰近彰化市蛋黃區，吸引大批市民移居，也讓糖友里設籍人口超過5000人，遲遲欠缺地下停車空間，縣議員林宗翰表示，原本日照中心並沒有規劃地下停車場，最後縣府同意加碼「升級」，讓糖友社區終於如願有停車場了。

    林宗翰指出，和美鎮糖友里因為靠近彰化市中心，多年來移居人口不斷遷入，幾乎可以蓋房子的土地都蓋完了，大批人口入住，就是欠缺停車空間；而這次興建日照中心的用地，則是難得有681坪的公有地，除了保留原有籃球場功能，並將興建結合托嬰中心、日照中心與社區心理衛生中心及失智據點、老人健康促進空間等功能的建物。

    不過，林宗翰強調，他2年前得知縣府要蓋日照中心，第一句話就問「有沒有停車場？」因為糖友里民最迫切需要的就是停車場，所以，縣府納入地下停車場的規劃設計，地面仍保留籃球場功能，預計地下停車場有2層、可停放190輛車，解決糖友里一位難求的困擾。

    縣長王惠美表示，糖友里日照中心總預算約1.88億元，縣府自籌約1.08億元，其餘由中央補助，未來托嬰中心接受托育60位未滿2歲幼兒。

    衛福部長照司長祝健芳指出，彰化縣政府團隊在長照據點共拿到將近19億經費、全國最高，而彰化縣長照服務涵蓋率97%，比全國平均還高，讓彰化成為高齡友善城市。

    彰化和美糖友里日照中心保留籃球場，也加碼地下停車場。（示意圖，民眾提供）

    彰化和美糖友里日照中心保留籃球場，也加碼地下停車場。（示意圖，民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播