終於要有地下停車場！彰化和美糖友社區日照中心加碼「升級」

彰化縣和美鎮糖友社區因鄰近彰化市蛋黃區，吸引大批市民移居，也讓糖友里設籍人口超過5000人，遲遲欠缺地下停車空間，縣議員林宗翰表示，原本日照中心並沒有規劃地下停車場，最後縣府同意加碼「升級」，讓糖友社區終於如願有停車場了。

林宗翰指出，和美鎮糖友里因為靠近彰化市中心，多年來移居人口不斷遷入，幾乎可以蓋房子的土地都蓋完了，大批人口入住，就是欠缺停車空間；而這次興建日照中心的用地，則是難得有681坪的公有地，除了保留原有籃球場功能，並將興建結合托嬰中心、日照中心與社區心理衛生中心及失智據點、老人健康促進空間等功能的建物。

不過，林宗翰強調，他2年前得知縣府要蓋日照中心，第一句話就問「有沒有停車場？」因為糖友里民最迫切需要的就是停車場，所以，縣府納入地下停車場的規劃設計，地面仍保留籃球場功能，預計地下停車場有2層、可停放190輛車，解決糖友里一位難求的困擾。

縣長王惠美表示，糖友里日照中心總預算約1.88億元，縣府自籌約1.08億元，其餘由中央補助，未來托嬰中心接受托育60位未滿2歲幼兒。

衛福部長照司長祝健芳指出，彰化縣政府團隊在長照據點共拿到將近19億經費、全國最高，而彰化縣長照服務涵蓋率97%，比全國平均還高，讓彰化成為高齡友善城市。

