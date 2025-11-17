為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    西拉雅5COOL音樂節12/13登場 搖滾區住宿開搶

    2025/11/17 20:29 記者王涵平／台南報導
    西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。（西拉雅管理處提供）

    西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。（西拉雅管理處提供）

    西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。

    西拉雅國家風景區管理處打造年度壓軸的音樂盛典，透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾一起走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。

    今年音樂節邀請多組超強卡司輪番演出，包括玖壹壹、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等。

    西拉雅管理處攜手多家旅宿業者，共同推出獨家「搖滾區入場券」合作方案。凡在活動期間12月12日至14日入住指定合作旅宿大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店、關子嶺儷泉溫泉會館、關子嶺儷景溫泉會館等，就有機會獲得限量搖滾區入場券。

    管理處鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場，12月13、14日提供免費接駁車，並串接台鐵隆田火車站、台灣好行與多條公車路線，旅客也可使用U-bike直達會場。

    西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。（西拉雅管理處提供）

    西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。（西拉雅管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播