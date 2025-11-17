西拉雅5COOL音樂節12/13登場 搖滾區住宿開搶

西拉雅5COOL音樂節12月13、14日登場，音樂節搖滾區住宿方案同步開搶，近距離感受表演魅力。（西拉雅管理處提供）

西拉雅國家風景區管理處打造年度壓軸的音樂盛典，透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾一起走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。

今年音樂節邀請多組超強卡司輪番演出，包括玖壹壹、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等。

西拉雅管理處攜手多家旅宿業者，共同推出獨家「搖滾區入場券」合作方案。凡在活動期間12月12日至14日入住指定合作旅宿大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店、關子嶺儷泉溫泉會館、關子嶺儷景溫泉會館等，就有機會獲得限量搖滾區入場券。

管理處鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場，12月13、14日提供免費接駁車，並串接台鐵隆田火車站、台灣好行與多條公車路線，旅客也可使用U-bike直達會場。

