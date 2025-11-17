為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    緊追毒蛋來源！彰檢二度約詢文雅牧場 搜索台中龍忠蛋行

    2025/11/17 20:15 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地檢署二度約詢文雅畜牧場人員，並發動搜索台中龍忠蛋行。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署二度約詢文雅畜牧場人員，並發動搜索台中龍忠蛋行。（記者陳冠備攝）

    彰化「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋事件持續擴大！彰化地檢署今（17日）再度擴大偵辦，上午約詢畜牧場3名相關人員，下午發動搜索台中「龍忠蛋行」，全力追查為何在移動管制期間，仍有約4萬顆問題雞蛋違規流出，同時釐清污染源頭與責任歸屬。

    事件回溯，彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，即實施移動管制， 11月7日又驗出3件蛋品超標，要求問題蛋全部下架；8日彰化動防所以「未檢出」為由，解除畜牧場移動管制，導致流出4萬顆問題蛋到台中龍忠蛋行，10日台中市食安處在龍忠蛋行抽驗該牧場雞蛋，再度驗出芬普尼超標。

    對此，彰化地檢署12日依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」分案偵辦，並指揮相關單位至牧場搜索，採集檢體送驗及查扣證物。陳姓負責人及其配偶進行複訊後請回。

    今日上午檢方進一步約詢3名員工，複訊後均請回，下午則指揮調查局等搜索龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓員工由調查站詢問中，不過檢方未說明偵查細節。預計釐清畜牧場為何在移動管制後，又出貨到蛋行，是否有取得正式解除管制文件；另外，農政單位以電話通知業者解除管制是否符合程序等責任歸屬。

    台中市食安處10日到龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。示意圖。（記者陳冠備攝）

    台中市食安處10日到龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。示意圖。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播