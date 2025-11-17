電梯裡為何有面鏡子？廠商公布「3大原因」

電梯業者指出，電梯裡的鏡子有3大功能，不只是讓人整理儀容那麼簡單。示意圖。（資料照）

許多大樓或公寓的電梯都有裝設一面鏡子，有網友曾於PPT上提問「為什麼電梯裡常裝鏡子？」沒想到答案不只是供人整理儀容那麼簡單，其實還有便利、安全、心理因素等多重考量。

過去就有網友在PPT上發文訊問此事，並提及家人說是因為可以看身後有沒有人跟蹤，「可是就算發現也來不及關電梯門吧，有人知道為甚麼嗎？」

眾多網友熱烈討論，有人猜測「空間感」、「防幽閉恐懼症」、「監視器有死角？」事實上，英國電梯供應商Gartec Lifts解釋過，電梯中之所以要裝設鏡子，主要用途有3個，分別為增加空間感、方便身障者進出以及保障使用者安全。

Gartec Lifts解釋，「很多人在幽閉的電梯裡都會感到恐懼。狹小的空間、稀薄的空氣、以及無法看清電梯內部的運作情況，這些因素皆會加劇人們的焦慮感，讓人手心冒汗、心跳加速。」而在電梯裡安裝一面鏡子可以顯得空間更寬敞，減輕因擁擠和狹小而產生被困住般的感覺，且有研究指出，電梯的鏡子有分散注意力、減少焦慮的作用，當人們乘坐電梯時，鏡子能讓人有東西看，不只盯著牆壁、地板，或與陌生人進行眼神交流，能降低不安感，並覺得搭乘時間變短。

其次，當輪椅使用者無法在電梯內180度轉向時，就必須直接倒退從電梯門離開，藉由鏡子反射他們便可以注意出口方向以及障礙物，避免發生碰撞和意外。

最後一個原因就是能「保障人身安全」，有了鏡子，便能看到電梯的整個內部情況，更能發現任何盜竊或攻擊的跡象，加上鏡子有反射現象，可提供電梯內監視器更多角度來拍攝可疑人士面貌，達到輔助監視用途，協助讓犯罪事件的辦案效率提升。澳洲家用電梯Simplex Elevators公司也強調，雖然搭乘電梯時間不長，但有時電梯因出入複雜，仍有機會成為偷竊或騷擾的場所。

