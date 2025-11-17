辦公室有蛇！長1米6脫皮後不知「裸奔」去哪兒 宜蘭某公司員工怕怕

宜蘭市活動企劃公司負責人蘇宏明，在辦公室內發現160公分長的蛇皮。（蘇宏明提供）

宜蘭市一家活動企劃公司辦公室，今天（17日）發現一條160公分長的蛇皮，看起來還很濕潤，可能剛脫皮不久，畫面曝光後，網友猜測是南蛇，也有人認為是眼鏡蛇。公司負責人蘇宏明說，這條蛇不知躲在哪裡，辦公室驚嚇指數破表。

蘇宏明上午11點走上2樓辦公室，發現樓梯欄杆縫隙纏繞一條長長蛇皮，在地上用尺測量約145公分，再用夾子夾起來拉直，蛇皮約等於一個人高約有160公分，昨天上午他到公司加班時還沒看到蛇皮，研判脫皮時間不超過24小時。

請繼續往下閱讀...

蘇宏明上網發文，「驚嚇指數破表，辦公室往2樓的樓梯角落發現這蛇皮，很大一條，嚇壞大家了，請問這是什麼蛇種？」有網友留言，「應該是南蛇，剛脫皮，不會出去外面，可能還在室內某處喔」、「嚇死人太大隻了吧」、「這個感覺很大尾耶」、「驚死郎喔」。

由於辦公室緊鄰稻田，研判應是從稻田溜進屋內，蘇宏明辦公室10名員工，下午也合力搜尋蛇蹤，但遍尋不著，有些同仁坦承「有點怕怕的」，希望不速之客溜到戶外，不要在室內逗留了。

蛇皮纏繞在2樓樓梯欄杆縫隙。（蘇宏明提供）

蛇皮放在地上用尺量約145公分長。（蘇宏明提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法