竹北勝利7、8街二階單行道預計12月中旬上路 12/1起施工交管

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，縣府規劃竹北市勝利七街、八街分兩階段改為單向行駛。（記者廖雪茹攝）

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，縣府規劃竹北市勝利七街、八街分兩階段改為單向行駛，預計12月1日到13日，進行第二階段莊敬北路~自強北路區間的交通設施工程及管制，上下班時段不施作，12月中旬竣事後全線上路，即勝利七街往東單行、勝利八街往西單行。

交通旅遊處預估，AI園區將引進逾5000名就業人口，尖峰每小時將衍生交通量約3515至3725輛車次。勝利七、八街位於園區南側，改為單行道第一階段莊敬一路至莊敬北路區間於今年3月底實施後，行車效率提升，民眾普遍支持第二階段儘快上路，因此該處續推二階延伸至自強北路。目前規劃為期兩週施工，調整相關標誌、標線及號誌，如天候許可，預計12月13日竣工，遇雨則順延，施工期間路邊請勿停放車輛。

12月1日至6日封閉勝利七街（莊敬北路~自強北路）往西一車道僅開放往東單行，預計12月06日竣事後，開放往東單向通行。12月8日至13日封閉勝利八街（莊敬北路~自強北路）往東一車道僅開放往西單行，預計12月13日竣事後，開放往西單向通行。

由於該區社區大樓林立，多位民代和當地居民日前在施工前說明會中，特別提醒施工期間交維要落實，並於離峰時間施工；另未來號誌運作要能提供迴轉所需的時相；大樓車庫前方需劃設網狀線，讓住戶車輛能進出。

交旅處表示，此項AI智慧園區南側勝利七、八街行進動線調整案，預計12月13日完成全案交通設施與相關管制工程，竣事後開始實施管制單向通行，同時著手進行自強北路車道配置改善（明年1月底完竣）；呼籲施工期間請用路人依交通維持及相關預告、警告或禁制指示標誌、標線行止，以確保車行安全。

新竹縣政府預計12月1日至6日封閉勝利七街（莊敬北路~自強北路）往西一車道僅開放往東單行。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府預計12月8日至13日封閉勝利八街（莊敬北路~自強北路）往東一車道僅開放往西單行。（新竹縣政府提供）

竹北市勝利七、八街改為單行道第一階段莊敬一路至莊敬北路區間，3月底實施後行車效率提升，新竹縣政府續推二階延伸至自強北路。（記者廖雪茹攝）

