為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏‧花漾市集又來了 21日起再度登場

    2025/11/17 18:48 記者葉永騫／屏東報導
    屏‧花漾市集每次舉辦都吸引大量的人潮。（記者葉永騫攝）

    屏‧花漾市集每次舉辦都吸引大量的人潮。（記者葉永騫攝）

    全民普發1萬元，為了提升在地消費，「屏·花漾市集」將於11月21日至23日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，這次推出秋季限定主題，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元內容，超過130攤的規模更勝以往，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食的樂趣。

    屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，縣府先前於七夕情人節、中秋節舉辦2場「屏花漾市集」廣受好評，吸引滿滿人潮，為延續熱潮，此次以季節為主題，運用橙、黃等暖色調妝點空間，21日起連三日每日下午4時至晚間9時，在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，帶來截然不同的城市風貌與生活體驗。

    此外，縣府響應「全民＋1 政府相挺」普發現金政策，推出「消費滿額集章抽獎活動」，現場單筆消費滿100元可獲得1個章，集滿10個章即可至服務台參加抽獎，有ipad、Dyson無線吸塵器、暮光投影機、飛利浦智慧萬用鍋等豐富好禮等你帶回家。

    活動三日還有精彩的街頭藝人雜耍演出，立方體、三角鐵、扯鈴等輪番上場，結合藝術與娛樂，帶給民眾豐富的視覺饗宴，體驗屏東活力與文化多元風貌。誠摯邀請全台民眾，一同漫步萬倉街鐵道橋下廊道，感受「屏‧花漾市集」的秋日浪漫與城市新風景。

    屏‧花漾市集將自21日起再度登場，將有130攤共襄盛舉。（記者葉永騫攝）

    屏‧花漾市集將自21日起再度登場，將有130攤共襄盛舉。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播