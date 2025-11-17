為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園以北明濕冷留意局部大雨 週三、週四清晨下探13度

    2025/11/17 18:32 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    受東北季風影響，冷涼天氣延續至週五。中央氣象署預報，週三及週四最冷，清晨部分地區下探13度；明天水氣多，桃園以北、宜蘭陰雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區留意局部大雨，民眾外出記得攜帶雨具。

    預報員黃恩鴻表示，今天到週五受東北季風影響，溫度較為涼冷，到了週末，東北季風才會減弱，各地溫度明顯回溫。

    黃恩鴻指出，明天週二桃園以北15至19度；週三及週四冷空氣最強、溫度最低，這兩天清晨中部以北及宜蘭普遍15、16度，南部及花東約17、18度，中部以北空曠地區受輻射冷卻影響可能下探至13、14度。

    降雨方面，明天水氣多，桃園以北、宜蘭陰雨，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部地區持續降雨，並可能出現局部大雨；週三降雨範圍異動不大，不過雨勢漸漸趨緩，變得越來越零星。

    週四及週五，桃園以北、東半部地區局部短暫雨；週末2天，東北季風減弱，氣溫回升，水氣也更少，基隆北海岸、大台北山區、東半部局部降雨，其他地區多雲到晴。

    黃恩鴻提醒，明後2天在北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島、馬祖有長浪機會，請民眾留意。

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

