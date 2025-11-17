諧音梗刻在台灣人DNA？ 麥當勞旁邊這間丼飯店名笑翻數萬人

桃園一間開在麥當勞旁邊的丼飯店「賣丼樓」，店名曝光笑翻數萬名網友！（Threads：yen_10_29授權轉載）

台灣人熱衷於「諧音梗」，有許多店家為了吸引顧客眼球，用各種創意諧音梗取店名，在網上引發話題。近日就有位網友分享在桃園街邊撞見一間開在國際知名連鎖速食店麥當勞旁邊的丼飯店，店名曝光笑翻數萬名網友！

有網友昨（16日）晚在Threads發文PO出照片，可以看到桃園區龍安街上一間麥當勞旁邊開了一間丼飯店，店名竟然是「賣丼樓」，音似麥當勞的中英文發音，原PO又好氣又好笑稱「台灣人我受夠你們了！」更讓人噴飯的是，這間丼飯店甚至比旁邊麥當勞還早開。這篇貼文一出，吸引上百萬人次瀏覽、9萬多人按讚。

網友紛紛表示，「賣丼樓開在McDonald旁邊好笑程度10000000%」、「麥當勞超會選地址」、「他開很久了，應該是別擋路（台語）的意思，結果殊不知後來麥當勞開在隔壁」、「要Taiwan人放棄諧音梗真的是Taiwan了」、「諧音梗最高境界，雙重諧音」、「台灣人永遠不放棄諧音梗」。

桃園一間開在麥當勞旁邊的丼飯店「賣丼樓」，店名曝光笑翻數萬名網友！（圖翻攝自Threads：yen_10_29）

