為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    燕巢月世界見垃圾山 國民黨團：陳其邁又要震怒、抓替死鬼了事？

    2025/11/17 18:31 記者林欣漢／台北報導
    高雄市燕巢知名景點月世界周遭山坡地，遭人惡意傾倒數十噸垃圾，現場堆積如山，惡臭難聞。（記者李惠洲攝）

    高雄市燕巢知名景點月世界周遭山坡地，遭人惡意傾倒數十噸垃圾，現場堆積如山，惡臭難聞。（記者李惠洲攝）

    高雄燕巢「月世界」山坡地遭傾倒廢棄物，立法院國民黨團書記長羅智強指出，在民進黨陳其邁主政下，高雄市區及原縣區，出現一個高雄二個世界，市區一片歌舞昇平、太平景象，但縣區千瘡百孔、慘不忍睹。當燕巢垃圾山在哭時，不法傾倒廢棄物者正在笑！國民黨團要問問高雄市長陳其邁，這次月世界又出現垃圾山，又要演出震怒戲碼，抓個替死鬼了事嗎？

    月世界以惡地形聞名，今被爆燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡遭人棄置數十噸垃圾，環保局立即派員到場稽查，發現數十噸生活廢棄物，經稽查人員破袋檢查，發現為台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。

    羅智強表示，冰凍三尺非一日之寒，先有美濃、馬頭山、現有燕巢，都是環境被破壞殆盡，被民眾或在野黨舉發後才開始有人追查。凸顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重，才會對美濃大峽谷、馬頭山垃圾視而不見，環保局、農業局稽查廢弛，燕巢月世界才會出現上噸的垃圾山，結果相關官員無人被問責，這才讓人心生恐懼，不寒而慄。

    羅智強強調，當美濃、馬頭山、燕巢美景被垃圾堆得烏煙瘴氣，高市府官員不做事也沒事。市長只顧著搞宣傳、衝流量，沒有掌聲的事不做，如此上行下效，請問高雄市政府的基層公務員，還有誰想認真做事，打擊不法，現在只要會搞宣傳就好了嗎？

    國民黨團要問陳其邁，美濃出現濫挖的大峽谷只有奸商破壞山林，沒有高官包庇？燕巢月世界垃圾山是一天就堆出來的嗎？沒有官員包庇違法？你要不要查？還是只要再演一次震怒秀，風頭過了就算過關了？陳其邁市長必須給高雄市民一個完整的交代。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播