燕巢月世界見垃圾山 國民黨團：陳其邁又要震怒、抓替死鬼了事？

高雄市燕巢知名景點月世界周遭山坡地，遭人惡意傾倒數十噸垃圾，現場堆積如山，惡臭難聞。（記者李惠洲攝）

高雄燕巢「月世界」山坡地遭傾倒廢棄物，立法院國民黨團書記長羅智強指出，在民進黨陳其邁主政下，高雄市區及原縣區，出現一個高雄二個世界，市區一片歌舞昇平、太平景象，但縣區千瘡百孔、慘不忍睹。當燕巢垃圾山在哭時，不法傾倒廢棄物者正在笑！國民黨團要問問高雄市長陳其邁，這次月世界又出現垃圾山，又要演出震怒戲碼，抓個替死鬼了事嗎？

月世界以惡地形聞名，今被爆燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡遭人棄置數十噸垃圾，環保局立即派員到場稽查，發現數十噸生活廢棄物，經稽查人員破袋檢查，發現為台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。

羅智強表示，冰凍三尺非一日之寒，先有美濃、馬頭山、現有燕巢，都是環境被破壞殆盡，被民眾或在野黨舉發後才開始有人追查。凸顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重，才會對美濃大峽谷、馬頭山垃圾視而不見，環保局、農業局稽查廢弛，燕巢月世界才會出現上噸的垃圾山，結果相關官員無人被問責，這才讓人心生恐懼，不寒而慄。

羅智強強調，當美濃、馬頭山、燕巢美景被垃圾堆得烏煙瘴氣，高市府官員不做事也沒事。市長只顧著搞宣傳、衝流量，沒有掌聲的事不做，如此上行下效，請問高雄市政府的基層公務員，還有誰想認真做事，打擊不法，現在只要會搞宣傳就好了嗎？

國民黨團要問陳其邁，美濃出現濫挖的大峽谷只有奸商破壞山林，沒有高官包庇？燕巢月世界垃圾山是一天就堆出來的嗎？沒有官員包庇違法？你要不要查？還是只要再演一次震怒秀，風頭過了就算過關了？陳其邁市長必須給高雄市民一個完整的交代。

