鳳凰颱風重創蘇澳 宜蘭縣府啟動水災補助 淹水逾50公分每戶1萬元

宜蘭縣鳳凰颱風水災補助啟動，每戶補助1萬元。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮鳳凰颱風淹水災情慘重，縣版水災補助專案今天（17日）拍板，淹水50公分以上，且有實際居住，就具備申請資格，25日前可到蘇澳鎮公所申請，若通過審查，宜蘭縣政府核發每戶1萬元。

蘇澳鎮公所估計全鎮鳳凰颱風淹水受災戶約3200戶，須符合縣府規定的門檻才能獲得補助，包括淹水50公分以上、受災補助需有實際居住，如果申請人與房屋所有權人不同人，必須附切結書，營業店家則不在這波補助範圍，由中央另外公布。

請繼續往下閱讀...

申請人要準備身分證正反面影本、存摺影本、4張受災照片，分別拍攝門牌、受災高度、內部受損情形、房屋外觀，蘇澳鎮公所指派里幹事協助勘災，洽詢專線：03-9973421轉271、278。

宜蘭縣政府表示，宜縣鳳凰颱風水災補助專案申請，通過各鄉鎮市公所初審後，報請縣府複審，將採從速、從寬、從簡原則辦理，並向中央爭取加碼補助。

蘇澳鎮鳳凰颱風淹水災情慘重，鎮公所估計全鎮有3200戶淹水受災。（資料照，記者江志雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法