外交部歡迎友邦吐瓦魯總理來台 11/18凱道周邊交管看這裡！

警方公布交通管制範圍。（記者王冠仁翻攝）

台灣友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）應我方邀請，本月17日至22日率團來台國是訪問，其中外交部即將於明天早上，於總統府前舉辦迎賓活動，熱烈歡迎吐瓦魯人員。對此，轄區中正一分局也在今天公布交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段時要遵守現場員警與義交指揮疏導。

外交部指出，這次是戴斐立任內第3次訪台，也是首次來台進行國是訪問，戴斐立一行除將會晤總統賴清德及外交部長林佳龍等我國政府高層，就進一步深化兩國邦誼及合作交換意見外，並將參訪我國風景名勝，體驗我國文化風情。

警方指出，配合此次迎賓活動，警方將於總統府前凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊路段，規劃交通疏導管制措施，有關周邊道路交通（含汽、機車停車格位）實施管制時段及範圍，說明如下。

一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

（一）第一階段：

11月18日9時起管制如下：

1、凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向。

2、重慶南路一段【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

3、懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向；懷寧街【寶慶路至衡陽路（均不含）】北往南。

4、重慶南路與衡陽路口管制北往南。

（二）第二階段：

11月18日10時15分起至12時（視狀況提早或延後），增加擴大管制如下：

1、重慶南路一段【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向。

2、懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向。

3、貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向。

4、寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一）管制日期、時段： 11月17日12時至11月18日18時止。

（二）管制區域：貴陽街一段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方說，各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車。

