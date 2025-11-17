為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下班注意！北北基宜大雨特報 17縣市強風持續至週二晚上

    2025/11/17 18:04 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署下午4點45分對4縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署下午4點45分對4縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    東北季風影響，中央氣象署今下午4點45分對4縣市發布大雨特報，提醒民眾外出多加留意；另外中央氣象署也針對17縣市發布陸上強風特報，影響時間為至明（18日）週二晚上，請民眾外出多加留意。

    氣象署表示，東北季風影響，今（17日）基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

    大雨地區：基隆北海岸；台北市山區；新北市山區；宜蘭縣山區。

    東北風明顯偏強，17日下午至18日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意防範。

    橙色燈號：苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣。

    黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣。

    中央氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

    氣象署下午4點35分，針對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署官網）

    氣象署下午4點35分，針對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播