下班注意！北北基宜大雨特報 17縣市強風持續至週二晚上

中央氣象署下午4點45分對4縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

東北季風影響，中央氣象署今下午4點45分對4縣市發布大雨特報，提醒民眾外出多加留意；另外中央氣象署也針對17縣市發布陸上強風特報，影響時間為至明（18日）週二晚上，請民眾外出多加留意。

氣象署表示，東北季風影響，今（17日）基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

請繼續往下閱讀...

大雨地區：基隆北海岸；台北市山區；新北市山區；宜蘭縣山區。

東北風明顯偏強，17日下午至18日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意防範。

橙色燈號：苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣。

黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣。

中央氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

氣象署下午4點35分，針對17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法