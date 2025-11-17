為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠議員質疑台中人口增、垃圾驟減 環局：總量沒變、中央調整分類

    2025/11/17 18:13 記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導
    民進黨台中市議員痛斥市府操弄垃圾統計數字。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員痛斥市府操弄垃圾統計數字。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員蕭隆澤發現台中出現「人口暴增、垃圾驟減」怪象，質疑環保局將一般垃圾轉列為事業廢棄物，「烏龍踅桌欺騙社會，粉飾政績」。蕭隆澤表示，台中一般垃圾每年平均約66萬噸，去年（2024）年卻只剩50萬噸，整整少了16萬噸，但同期間事業廢棄物量，卻從每年6至7萬噸暴增至22萬噸，質疑「人口增加10幾萬，垃圾卻少20幾萬噸？」

    陳雅惠也批評，盧市府「數字搬家」把民生垃圾改列事業廢棄物，要求市府公開流向與收費。台中市環保局表示，歷來配合中央環境部統計方式提報資料，2024年起為統一六都申報方式，將原歸類於一般廢棄物，如外觀及性質與一般家戶垃圾相近之便當店、小吃攤等餐飲業垃圾，申報為一般事業廢棄物，因統計方式變更，整體廢棄物產生總量未有改變。

    台中市人口已突破286萬，較前年增加約20幾萬人，年增約1.5萬人，儘管人口增長，但民生垃圾量並未同幅度增加，文山垃圾焚化爐老化限制垃圾處理，導致每日待處理垃圾堆積增加，依環保署與環保局公開資料指出，2021至2023年間，台中一般垃圾每年平均約66萬噸，2024年卻只剩50萬噸，短少16萬噸，同期間事業廢棄物量，卻從每年近7萬噸暴增至22萬噸，今年至9月更突破16萬噸。

    蕭隆澤表示，人口增加10幾萬，垃圾卻少20幾萬噸，「難道台中人都變無敵鐵金鋼、不會丟垃圾了？」陳雅惠批評說，盧市府疑似黑箱操作、規避責任，要求停止玩數字要誠實面對垃圾問題。環保局再強調，整體廢棄物產生總量沒變，是原歸類於一般廢棄物，改申報為一般事業廢棄物。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播