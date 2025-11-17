為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖「年年有魚」路跑開始報名！ 完賽就送1公斤石斑魚

    2025/11/17 18:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖年年有魚路跑亮眼之處──完賽就送石斑魚。（記者劉禹慶攝）

    2026澎湖「年年有魚」主題路跑活動即將熱力登場！由澎湖縣政府教育處主辦，呼應縣長陳光復推動秋冬觀光與漁產行銷的施政重點，結合運動、觀光與產業推廣，展現澎湖縣政府積極活化地方特色、帶動城市品牌新企圖。

    「年年有魚Run in Penghu」路跑活動，特別與日本知名遊戲公司SNK合作，邀請《拳皇》（The King of Fighters）中人氣角色不知火舞擔任虛擬路跑大使。這是SNK官方首度授權台灣縣市運動賽事使用旗下經典角色形象，象徵澎湖跨出國際、連結世界潮流新一步。

    活動線上報名將於11月18日正式開放，規劃有「11K挑戰組」與「5K親子休閒組」。跑者除可獲得限量紀念衫與「澎湖石斑魚」特色完賽禮外，石斑魚作為澎湖代表性漁產，不僅象徵豐盛與好運，也讓參與者能「帶魚回家、加菜過年」，在運動之餘感受澎湖的溫度與誠意。

    2026的「年年有魚」路跑，分11K旅遊挑戰組、5K親子休閒組（2人1組），跑完全台唯一完賽禮：澎湖石斑魚1公斤！ 活動日期明年1月18日上午8時至下午1時，起點：澎湖縣政府大門口、終點：菜園菊苑生態園區，報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/6814#32019，即日起至12月19日中午12時（或額滿為止）。

    澎湖年年有魚路跑，宣布明年1月18日開跑。（記者劉禹慶攝）

