    首頁 > 生活

    高雄燕巢月世界成垃圾山 賴瑞隆：主謀共犯應全面課刑責

    2025/11/17 17:53 記者王榮祥／高雄報導
    高雄燕巢知名景點月世界周遭山坡地，遭人惡意傾倒高達數十噸的垃圾，造成現場垃圾堆積如山，惡臭難聞。（記者李惠洲攝）

    高雄燕巢「月世界」山坡地遭傾倒廢棄物。立委賴瑞隆今表示，政府須以更強硬、更有力的法律手段來嚇阻遏止，將再提案修正廢棄物清理法，大幅加重罰則以遏止不肖人士，主謀共犯應全面課刑責。

    賴瑞隆指出，月世界是高雄的知名景點，也是重要的自然資產；然而卻遭到惡質人士非法棄置廢棄物，破壞自然環境，支持高市府調派環保局清運，並要求警政署共同全力追緝涉案人士，務必將不法人士逮捕到案。

    賴瑞隆進一步指出，將提案廢棄物清理法再修法，大幅強化對重大非法傾倒行為的處罰力度，包括對「惡行重大者」提高罰金上限，讓不肖業者不再能以低廉罰金換取高額不法利益，明定執法機關有權沒入犯罪工具，包括傾倒用的車輛、機具與場地設備，徹底切斷其犯案能力。

    對犯罪的主謀、操作者與共犯一律依刑事責任究辦，須真正付出代價。

    賴瑞隆也要求強化跨機關查緝機制，包括地方政府、環保署、警政單位及檢調共同合作，提升監視設備覆蓋率，建立可追溯垃圾來源的追蹤系統，並在偏遠易遭傾倒區域增設巡邏與監視器。

