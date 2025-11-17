這次沒騙人！台大電機學長幫擦屁股 400份雞排真的送了

有台大電機校友17日發雞排。（圖翻攝自Threads）

一名自稱要「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友日前發祭品文，預測台北會因鳳凰颱風至少放2天颱風假，若預測失準，16日就會在台大傅鐘發300份雞排加珍奶，結果數百人昨天被放鳥，引發輿論熱議。隨後有台大電機系校友看不下去，發文稱今天（17日）下午要來送400份雞排，他也真的兌現，今天依約現身發雞排，不少網友開心在網上分享此事。

自稱台大大氣系學生匿名在網上賭颱風假發雞排加珍奶，16日爽約放鳥數百人，引發外界熱烈討論，不少人開酸台大。同日有位網友在Threads上PO出自己的台大電機學生證，霸氣表示「看不下去了，身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴，明天下午三點，台大傅鐘，發放四百份雞排！學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排！」

由於台大校方表示相關貼文無從確認發文者身分，且昨天還被放鳥，不少人懷疑又是一篇「釣魚文」。不過今天下午3點一到，這位台大電機校友依約現身，吸引許多學生和民眾冒雨排隊領取，網上不少人發文分享，「真的領到了，沒有騙人！」、「居然還有人在收拾這種祭品文爛攤」、「感謝電機系校友」、「下雨翹課也要排隊，也算感動到請客的人了」、「電機還要幫大氣擦屁股，果然電機前途無量」。

綜合媒體報導，這位台大電機校友受訪時表示，因為看到有些酸民嗆台大忍不下去，雖然當初那篇匿名貼文不見得真的是大氣系的學生發的，但他還是決定站出來維護校譽，而且平常也沒什麼機會請學弟妹吃雞排，這是不錯的機會。他還透露，這次請吃雞排花了大約3.5萬。

除了雞排，昨天也有一名台大地理系地學組學長在粉專「黑特帝大」發文說要幫大氣系擦屁股，承諾今天中午會在「丘森茶室北車店」提供300杯手搖飲兌換，並有另外一位同系學姊加碼50杯，霸氣喊話「大氣系祭品文，地理系出」！今天現場真的發了飲料，丘森茶室也證實昨天有位神秘人士訂了350杯飲料，且馬上收到訂金，對方只有留下學號。

