公民素養從小扎根 澎湖醫院攜手馬公國小合辦品格教育宣導

衛生福利部澎湖醫院為推廣品格教育，澎湖醫院結合澎湖縣原住民教育資源中心辦理校園誠信專案宣導活動，澎湖醫院政風室特選榮獲文化部第12屆金漫獎網路人氣獎、入圍政府漫畫獎《前進泰雅部落大冒險》作為宣導教材，由馬公國小40名低年級同學熱情參與。

《前進泰雅部落大冒險》為新北市政府政風處與漫畫家江志煌、編劇方秋雅合作，故事內容從兩位小朋友參觀博物館展開，結合穿越情節，以泰雅族射日傳說為主軸，小朋友和泰雅族勇士組隊共進退，團隊迎接挑戰的同時，展現誠實面對過錯的勇氣。故事以小朋友的視角出發，充滿童趣的冒險故事，讓學童更能有身歷其境的感受。

故事中小男孩做錯事了，面對問題卻不逃避，展現勇敢的心理韌性，以這類學童日常會遇到的問題為例，潛移默化地學習，深化學子品格教育，公民素養持續茁壯，成為日後重要的資產。

故事最後透過有獎徵答方式，鼓勵學生雙向溝通、舉一反三，藉由故事發掘問題意識，引導正確的是非對錯標準，培育自主思考的判斷能力，進而內化確立行為準則，並送出限量版漫畫故事，讓學童延伸閱讀學習，持續培養負責盡責、誠實信用、團隊合作、自主自律等良好態度與行為習慣，營造共榮共好之社會風氣。

