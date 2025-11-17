為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    虎科大45週年校慶！10億雲林高鐵校區年底完工 將成立航空學院

    2025/11/17 17:32 記者黃淑莉／雲林報導
    虎尾科技大學45週年校慶馬來西亞校友訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」作為賀禮。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學45週年校慶馬來西亞校友訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」作為賀禮。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學45週年校慶系列活動今（17）日開幕，校長張信良指出，斥資10億元的虎尾高鐵特定區校區將在今年底完工，象徵校園發展進入新里程碑，接下來將成立航空學院，強化無人機、航空維修人才培育。

    張信良表示，高鐵校區投資10億元，建置智慧機械中心、精密切削中心、航空維修大樓與國際產學大樓，代表虎科大教學研究邁入一個新里程碑，配合國家整體政策，未來加速建設航空學院，強化無人機與航空維修人才培育。

    張信良指出，這幾年學校推動AI科技，第一波「AI新秀計畫」有40名來自全國各地大學、研究所畢業青年參加且順利結業，接下來將分別進入18家企業實習，其中有多家確定實習結束即聘用。

    今年校慶馬來西亞畢業校友會特別訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」作為賀禮，由馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍代為轉贈。張信良說，學校這幾年積極招募外籍學生，目前外籍生占全校學生約3%，以越南最多，其次是印尼，馬來西亞也是重中之重，未來4年希望外籍生比例能提高至5%。

    虎科大45週年校慶系列活動有，11月20日全國大專及高中職專題競賽暨研發成果展示，21日校慶演唱會，21、22日校慶運動會及園遊會，邀請各界共襄盛舉。

    虎科大校慶開幕學生社團表演。（記者黃淑莉攝）

    虎科大校慶開幕學生社團表演。（記者黃淑莉攝）

