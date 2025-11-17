澎湖空中轉診 議員籲縣府：不符標準案例應編預算緊急後送

澎湖縣議會在馬公第二漁港，進行縣政總質詢。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會今（17）日縣政總質詢時間，議員陳佩真及張仁和時間，移至馬公第二漁港加油碼頭改善工程現場，隨後再至澎湖機場後聽取送轉診標準作業程序流程。陳光復表示，完善漁港基礎建設與強化緊急醫療網絡，是縣府施政的優先重點，將積極研擬優化對策並付諸實行。

陳佩真表示，碼頭主體基礎應加裝防撞碰墊，以避免船體受損。此外，她建議縣府研議在港內現有加油碼頭外側新增碼頭與加油站規劃，並推動船舶分流加油機制，區分大船在港區外側、小船在漁港區內進行作業，以全面提升港區運作效率。對此，陳光復縣長已即刻指示工務處與中油公司協調，務必為漁民打造一個更安全、更高效率的作業環境。

張仁和與陳佩真就空中轉診的時效性，指出衛福部空中轉診審核中心的審核作業速度有待加強。張仁和強調，應縮短審核時程，確保緊急病患能在黃金時間內啟動後送機制，以彌補離島醫療資源的不足。當病患不符合空中醫療後送條件，而在天候海象惡劣時轉由海巡艇後送，可能因延誤送醫而使病情加重。建議縣府應編列預算，針對此類不符空審標準的緊急案例，研議由在地航空器駐地單位進行緊急後送。

對此陳光復回應，縣府秉持生命無價原則，尊重在地醫療團隊的專業判斷，一旦有緊急需求但不符合空審申請條件，縣府將立即協調與支應相關費用。目前離島緊急醫療後送的平均時間已大幅縮短至僅約1/3小時，成功為重症病患爭取到救治的黃金時間。

馬公第二漁港加油位重疊，議員建議改善。（記者劉禹慶攝）

