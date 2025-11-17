為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投九九峰樂園氦氣球下月安裝 明年春節試營運

    2025/11/17 17:26 記者張協昇／南投報導
    九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已完成驗收。（南投縣政府提供）

    九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已完成驗收。（南投縣政府提供）

    南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已完成驗收，BOT廠商正進行室內裝修，從法國進口的氦氣球預計下月中旬進場安裝，南投縣政府觀光處長陳志賢在縣務會報告指出，若後續工程及氦氣球安裝測試順利，應可達成明年春節試營運目標。

    縣政府觀光處指出，九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，未來完成後除了最大賣點氦氣球外，也建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

    觀光處表示，園區採用的氦氣球，為法國Aerophile公司最新型Aero30NG超輕型球體，並且通過歐洲民航安全局（EASA）規定取得型別認證（TASC）准予生產製造，球體體積達6000立方公尺，每次可承載30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，是繼韓國首爾與日本大阪後，東亞第三顆氦氣球。

    陳志賢說，九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已取得使用執照，並完成驗收，BOT廠商正進行室內裝修，氦氣球預計12月中旬運抵台灣進場安裝，氦氣球相關管理作業規範也已審議通過，若測試運轉及安全檢測 等工作順利，希望配合明年春節期間舉辦的南投燈會試營運。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播