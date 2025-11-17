南投九九峰樂園氦氣球下月安裝 明年春節試營運

九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已完成驗收。（南投縣政府提供）

南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已完成驗收，BOT廠商正進行室內裝修，從法國進口的氦氣球預計下月中旬進場安裝，南投縣政府觀光處長陳志賢在縣務會報告指出，若後續工程及氦氣球安裝測試順利，應可達成明年春節試營運目標。

縣政府觀光處指出，九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，未來完成後除了最大賣點氦氣球外，也建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

觀光處表示，園區採用的氦氣球，為法國Aerophile公司最新型Aero30NG超輕型球體，並且通過歐洲民航安全局（EASA）規定取得型別認證（TASC）准予生產製造，球體體積達6000立方公尺，每次可承載30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，是繼韓國首爾與日本大阪後，東亞第三顆氦氣球。

陳志賢說，九九峰氦氣球樂園，園區統包工程已取得使用執照，並完成驗收，BOT廠商正進行室內裝修，氦氣球預計12月中旬運抵台灣進場安裝，氦氣球相關管理作業規範也已審議通過，若測試運轉及安全檢測 等工作順利，希望配合明年春節期間舉辦的南投燈會試營運。

