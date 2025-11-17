為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    Zoo Mall基地BOT地下共構工程變更細部設計中 捷運局尋商另案公開招商

    2025/11/17 17:34 記者董冠怡／台北報導
    捷運南環段Y01站和動物園「生態園區」位置示意圖。（北市捷運局提供）

    捷運南環段Y01站和動物園「生態園區」位置示意圖。（北市捷運局提供）

    台北市立動物園旁的「Zoo Mall」拆除閒置10年，台北市政府規劃建造結合主題酒店及商場的「海洋教育生態園區」，去年和投資人簽約BOT案，但因捷運地下共構工程與捷運施工廠商議價破局，挨轟恐延後交地、建設、啟用。捷運工程局第二區工程處表示，地下共構工程因應投資廠商需求調整，變更細部設計中，二工處持續尋商另案公開招標，預計明年2月上網公告。

    二工處指出，此案地下結構共構工程與南環段Y01站（文湖線動物園站西南側）相鄰，台北市立動物園2020年委託併南環段辦理地下結構共構工程設計、施工，去年5月13日市府和投資人簽約後，同年8月30日邀集投資人說明及討論生態園區需求變更時程，對方應於同年11月30日確認變更需求，並交付二工處，但至今年10月8日洽辦機關動物園方核定投資人基本設計，目前設計廠商進行變更細部設計中。

    二工處說明，BOT廠商對地下空間使用需求，雖未依協商在去年11月30日確認交付，但為利工程順利開展，早日確認施工廠商，遂依原設計和Y01站捷運施工廠商議價兩次，但捷運施工廠商報價仍高於預算；現正持續進行尋商作業，預定明年2月公開招標，也會檢討施工工期，縮短交地期程，儘早提供BOT投資人後續施工。

