高屏溪舊鐵橋黑面琵鷺創紀錄群聚 一次可見20幾隻覓食

高屏舊鐵橋生態區可見成群黑琵覓食。（莊景淵提供）

今年入秋最強東北季風抵台，保育類黑面琵鷺亦已飛抵高屏溪舊鐵橋生態園區，可喜的是，一次可見超過20隻成群覓食，創下最新紀錄，同時可見反嘴鴴、小水鴨身影，預計將掀起一波候鳥觀賞潮。

高屏溪舊鐵橋生態園區位置較為內陸，距離高屏溪口約10公里，4、5年前首見黑面琵鷺造訪，一開始是個位數，如今數量有逐漸增加趨勢，可見棲地逐漸穩定。

高雄鳥會總幹事林昆海指出，黑面琵鷺無論是全球或台灣數量都在增加，11月間已在嘉義布袋記錄到2100餘隻，打破歷年紀錄，濁水溪口數量也愈來愈多。

黑面琵鷺向來喜歡開闊的鹽田、濕地棲息，不過林昆海說，黑面琵鷺數量增加，會因棲地不足而另覓他處，高屏舊鐵橋生態園區、宜蘭水稻田都身處內陸，近年都可見其蹤跡。

他表示，其實高屏舊鐵橋的黑面琵鷺數量還不算多，因為牠選擇的棲地必須要有魚及灘地，而高屏溪的水是流動的，捕食不易，且地勢也不夠開闊，棲地營造有其困難度，不過可以減少干擾，例如釣魚行為、漁網及野狗追捕。

愛鳥人士莊景淵連續3年捕捉到黑面琵鷺成群覓食畫面，他說，黑琵頻頻飛抵舊鐵橋濕地，且數量逐漸穩定，見證了在地對環境保護的努力。

反嘴鴴及小水鴨現身舊鐵橋生態區。（莊景淵提供）

