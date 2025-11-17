為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖海事赴越南胡志明市 「新住民子女教育參訪」訪2高中

    2025/11/17 17:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海事率團前往越南，與胡志明市學校交流。（澎湖海事提供）

    澎湖海事率團前往越南，與胡志明市學校交流。（澎湖海事提供）

    國立澎湖海事水產職業學校於11月11日至15日前往越南胡志明市辦理「新住民子女教育參訪活動」，此次交流由郭致誠秘書帶隊，並由許筱儀主任、林佑祈主任、許愈琳老師、吳子豪教官及葉嘉晶助理等6位師長陪同，共同帶領12位同學，參訪2所越南高中-潘登劉高中與阮公箸高中，進行文化、教育與體育等多元互動，深化國際教育合作。

    參訪首日，代表團特別拜會駐胡志明市台北經濟文化辦事處長韓國耀。韓國耀向同學們介紹辦事處在海外對國人的協助與服務內容，並分享越南教育發展及交流經驗。澎湖海事感謝辦事處在行程規劃與各項協助上的支持，讓學生親身感受 政府在海外對國人的照顧與保障，也強化同學們作為台灣國際公民的視野與使命感。

    此次參訪行程以越南新住民子女教育與國際文化交流為核心主軸，學生們分別與潘登劉高中及阮公箸高中進行互動活動。2校均於官方平台發布交流報導，顯示對此次合作的高度肯定。

    澎湖海事表示，此次前往越南進行的新住民子女教育交流，不僅讓學生走出課堂、直接接觸國際文化，也讓具新住民背景的同學更深入了解自身文化根源。同時，透過與越南兩所高中的交流基礎，未來可望在教育、文化與青年互訪上持續深化合作。澎湖海事校將持續推動國際教育，協助學生培養全球視野，理解世界、連結世界，成為具備跨文化能力的新世代人才。

    透過彼此文化交流，讓澎湖學子更了解越南文化。（澎湖海事提供）

    透過彼此文化交流，讓澎湖學子更了解越南文化。（澎湖海事提供）

