    首頁 > 生活

    移動管制仍出貨4萬顆毒蛋 彰檢二度約詢文雅畜牧場

    2025/11/17 17:09 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地檢署今（17日）再度派員約詢文雅畜牧場，釐清為何在移動管制期間仍有雞蛋流出市面。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署今（17日）再度派員約詢文雅畜牧場，釐清為何在移動管制期間仍有雞蛋流出市面。（記者陳冠備攝）

    彰化「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋風波持續延燒，彰化地檢署今（17日）再度約詢畜牧場相關人員，釐清為何在移動管制期間，仍有約4萬顆雞蛋流出至台中市「龍忠蛋行」，並持續釐清污染源與違規出貨的責任歸屬。

    事件回溯，彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，即實施移動管制，並要求10月3日後生產的蛋品全面預防性下架，11月6日彰化動防所到場檢驗雞蛋跟飼料，11月7日彰化衛生局又驗出3件蛋品超標，通報15萬顆雞蛋流向其他縣市，要求問題蛋全部下架；但彰化動防所卻以「未檢出」為由，8日解除畜牧場移動管制，導致流出4萬顆問題蛋到台中龍忠蛋行，台中市食安處10日在龍忠蛋行抽驗該牧場雞蛋，再度驗出芬普尼超標。

    據了解，彰化縣衛生局發現文雅畜牧場驗出芬普尼超標後，即掌握出貨動向，9日得知牧場將大量出貨，立即向上回報，即時攔阻一輛蛋車，但龍忠蛋行已運出，隨即聯繫當地市府進行管控，經抽檢蛋品，芬普尼代謝物超標5倍，確認毒蛋流出市面。

    對此，彰化地檢署12日依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」分案偵辦，並指揮相關單位至牧場搜索，採集檢體送驗及查扣證物。檢方對陳姓負責人及其配偶進行複訊後請回。

    不過今日檢方再度約詢畜牧場相關人員，將進一步釐清牧場在7日接獲複驗未檢出通知後，是否在未取得正式解除管制文件前即擅自出貨；另外，農政單位以電話通知業者解除管制是否符合程序等責任歸屬。

    彰化縣動物防疫所、衛生局都派人員到文雅畜牧場採樣，但檢驗結果跟後續管制措施卻不一樣。（彰化縣政府提供）

    彰化縣動物防疫所、衛生局都派人員到文雅畜牧場採樣，但檢驗結果跟後續管制措施卻不一樣。（彰化縣政府提供）

    文雅畜牧場每日預估可產4萬顆雞蛋，目前已遭列管，近日將進行25萬顆封存雞蛋的銷毀工作。（記者陳冠備攝）

    文雅畜牧場每日預估可產4萬顆雞蛋，目前已遭列管，近日將進行25萬顆封存雞蛋的銷毀工作。（記者陳冠備攝）

