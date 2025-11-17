花蓮鳳林災民控「遭遺忘變孤島」網狠打臉酸爆：跟傅崐萁夫婦講啊

鳳林鎮長橋里阿嬤見到季連成，跑過來哭著握住他的手，直呼「我什麼都沒有了」，季連成連忙安慰阿嬤會盡速幫忙。（記者花孟璟攝）

受到鳳凰颱風暴雨影響，花蓮馬太鞍溪水潰流，淤泥沖入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里等地，多處民宅深陷厚重泥沙中。陸軍第二作戰區官兵14日便進駐長橋里協助清理，但一名自稱受災戶的網友卻聲稱「從一開始到現在完全沒有物資」，質疑災區被外界遺忘，貼文引爆網路反彈。

發文者自稱鳳林鎮長橋里的受災戶，昨（16）日晚間在Threads發文表示，「忠一二路從一開始到現在完全沒有物資，可以讓外界看看我們被遺忘的孤島嘛？希望外界人士可以多幫忙，感恩」。

請繼續往下閱讀...

然而貼文曝光後，許多網友紛紛留言批評，「跟傅崐萁、徐榛蔚講啊，跟我們講幹嘛」、「不要一直要求要鏟子超人，花蓮拿了這麼多救災經費，該問的是你們的地方政府到底在幹什麼」、「鳳林鎮當時想去幫忙的時候，發生了鎮長說不要去、村長放鳥等事件，搞得在現場的志工們都不想去了。你們沒有被遺忘，是你們的鎮長叫大家不要去的。你可以找你的鎮長處理的，畢竟縣政府拿了300億啊」。

也有人點出，鳳林鎮公所13日曾公告呼籲，為確保救災人員安全與機具操作，並避免影響後續搶修與復原作業，暫請勿自行進入災區協助。其他網友也強調，「鳳林鎮長說不用志工的，花蓮縣政府拿了300億救災，去請他們幫忙吧」。

更有人翻出原Po 2天前貼文，內容是感謝國軍協助清理家園，與「淪為被遺忘的孤島」指控相互矛盾，引來質疑「你自己2天前還在感謝國軍，被外界遺忘三X？發這種文是想騙人捐錢捐物資嗎？」

行政院政務委員季連成15日重返花蓮，前往明利村、長橋里查看家戶受損情形，並關切機具需求。季連成強調，鳳林鎮與明利村的災戶會比照馬太鞍溪光復鄉災區進行補助，預估道路搶通與淤泥清除工作3天內將可見成效，並已協調鄉公所與軍方日夜輪班，優先讓居民的生活儘快恢復正常。

長橋里受災戶聲稱淪為被遺忘的孤島，希望外界伸出援手，但被大批網友打臉酸爆。（擷取自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法